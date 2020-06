Coronavirus: 32 nouvelles hospitalisations et 29 décès au cours des 24 dernières heures en Belgique

Au total, 700 patients sont toujours hospitalisés.

La Belgique a enregistré 32 nouvelles hospitalisations au cours des dernières 24 heures, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique vendredi lors de leur conférence de presse hebdomadaire. Au total, 700 patients sont toujours hospitalisés, dont 137 aux soins intensifs (-8 par rapport à la veille).

En outre, 140 nouvelles contaminations ont été recensées et 29 nouveaux décès ont été enregistrés. Cela porte le bilan à 9.566 morts en Belgique depuis le début de la crise liée au nouveau coronavirus.

“Nous observons toujours une tendance à la baisse au niveau du nombre de contaminations ainsi que des admissions à l’hôpital“, indique le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem. Ainsi, 16.112 patients sont sortis de l’hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit 64 personnes supplémentaires au cours des 24 dernières heures. Parmi les 140 nouveaux cas qui ont été rapportés, 69 patients résident en Flandre, 37 en Wallonie et 34 à Bruxelles. Le nombre total de cas confirmés s’élève à 58.907. Un total de 11.883 tests de dépistage du Covid-19 ont été pratiqués.

Sur les 9.566 personnes décédées au total, 48% sont mortes à l’hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autres collectivités résidentielles et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l’hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.

