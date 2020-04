Conseil régional de sécurité : la réouverture des écoles et des commerces inquiètent

Le Conseil régional bruxellois de Sécurité s’est réuni ce lundi après-midi. Il rassemble notamment les bourgmestres des 19 communes et les chefs de corps des zones de police de la capitale, sous la coordination du ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort.

Au programme : la transmission de l’information auprès des instances communales et locales suite au Conseil national de sécurité et à la stratégie de déconfinement. Les bourgmestres s’inquiètent notamment des modalités de distribution de masques et de réouvertures des écoles et des commerces.