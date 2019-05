Comment fonctionnent les groupes politiques au Parlement européen?

Ce dimanche, en plus des élections fédérales et régionales, vous votez aussi pour les élections européennes. Cela donne la possibilité aux citoyens de choisir qui les représentera au Parlement européen. Sur les listes, vous le verrez, des candidats issus des partis nationaux, donc belges. Mais une fois élus, la plupart décide de rejoindre des groupes politiques transnationaux. Explications.

Les Belges ne votent pas juste dimanche pour leurs représentants régionaux et fédéraux, mais également aussi pour les 21 eurodéputés belges qui siégeront au Parlement européen. L’assemblée compte 751 élus. “Ces 751 élus vont s’organiser en groupes politiques en fonction de leurs affinités. Il y a huit groupes pour l’instant”, explique Delphine Colard, attachée de presse au Parlement européen. À titre d’exemple, le CDH et le CD&V font partie du PPE, au côté de partis comme la CDU allemande, le parti populaire espagnole, Forza Italia ou le Fidesz hongrois.

Il s’agit actuellement du plus grand groupe du Parlement avec 216 élus, suivi par l’Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement européen (185 élus) où siègent PS et S.pa ou encore les Conservateurs et réformistes européens (77 élus) avec la N-VA et le PiS polonais. “Les groupes politiques ne sont pas figées”, précise Delphine Colard.

■ Reportage de Sabine Ringelheim et Charles Carpreau