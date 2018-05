Cirque, jeux pour enfants, animations et concerts au programme du Jam’in Jette festival

La musique s’invite dans le parc de la jeunesse à Jette pour la 8ème édition du Jam’in Jette. Un festival tourné vers les musiques du monde, mais c’est aussi un festival engagé.

Cela a débuté vendredi avec plusieurs concerts et animations organisés gratuitement: un village pour enfants (avec un cirque-cabaret, des ateliers de jeux et de peinture), mais aussi un village solidaire. Il s’agit d’une quinzaine d’associations qui proposent aux festivaliers plusieurs activités liées à un monde plus juste et plus solidaire.

• En duplex: Camille Tang Quynh avec Puppa Lek Sen en interview