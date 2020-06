Cinéma en plein air, sport nautique ou plage de sable : Bruxelles, la destination tendance de cet été

De nombreux Bruxellois ne partiront pas en vacances cette année. Chaque ministre du gouvernement régional est donc invité à utiliser ses compétences pour transformer la capitale en un lieu agréable où passer l’été.

Pique-nique en rue, cinéma en plein air, jardin en façade, terrain de pétanque, petite plage de sable, activité nautique sur un plan d’eau, … Toutes les idées sont les bienvenues pour rendre l’été convivial à Bruxelles. Les associations et les communes peuvent introduire des projets de réaménagement temporaire (deux mois) de l’espace public. Ils recevront une subvention allant jusqu’à 15.000 euros. L’idée est de soutenir les initiatives locales, à petite échelle afin d’éviter les événements de masse, partout à Bruxelles.

“Nous devons créer l’esprit des vacances dans les quartiers, les rues et les places. Et, bien sûr, nous voulons le faire de manière participative. Nous invitons les associations, les Communes, les comités de quartiers, … à nous proposer des projets pour se réapproprier l’espace public”, plaide Elke Van den Brandt (Groen), Ministre de la Mobilité et des Travaux Publics.

De son côté, Alain Maron (Ecolo), Ministre de l’Environnement, a déjà clôturé son appel à projets articulé autour de l’eau. “L’objectif était d’encourager les initiatives culturelles, événementielles, de petite taille”, peut-on lire dans Le Soir de ce samedi. Bruxelles Environnement organisera également une série d’animations dans ses parcs : “On songe à des visites nature, à des activités sportives ou culturelles”, poursuit-il.

Plusieurs communes ont par ailleurs réaménager leur espace public en transformant certaines rues en piétonnier afin notamment de soutenir l’Horeca. C’est déjà le cas dans la rue Saint-Boniface à Ixelles.

A.V. – Photo: BX1