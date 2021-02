Ce samedi, Bruxelles fait culture

Ce samedi 20 février, le monde de la culture se mobilise pour demander des assouplissements et faire comprendre au gouvernement fédéral qu’il n’est pas non essentiel. Plusieurs actions se tiendront à Bruxelles dans le cadre de la troisième opération Still standing for culture.

En tout, ce sont près de 80 actions qui auront lieu dans la capitale. Des cloches vont sonner, des sons jaillir de derrière les murs, des plantes jouer de la musique, des interventions surgir dans l’espace public, des scènes se dérouler sur des terrasses, des marionnettes déambuler dans des marchés, des affiches apparaître sur les murs, des films être projetés sur des façades, des cinémas se transformer en musées, des théâtres en zoos.

Pour participer, il faut s’inscrire pour éviter la concentration d’un trop grand nombre de personnes au même endroit. Les activités se tiendront dans toutes les communes de la Région. A la place Flagey, par exemple, un rassemblement aura lieu place Sainte-Croix entre 11h et 12h. A Kanal, des tables rondes auront lieu avec le monde de la musique et de la nuit. Place des Martyrs, les comédiens créeront un zoo puisqu’eux peuvent être ouverts contrairement aux théâtres.

Les acteurs et actrices du monde culturel tentent ainsi de s’exprimer en utilisant les marges de liberté qui leur restent. Nous comptons sur le fait que les autorités administratives et de police feront preuve de la plus grande tolérance envers ce mouvement. SI ce n’était pas le cas, nous contesterons collectivement et solidairement les amendes qui seraient infligées”, précisent les organisateurs.

►Programme complet ici

V.Lh. – Photo: Belga

■ Interview de Gwenaël Breës, porte-parole de Still Standing, interrogé par Arnaud Bruckner dans Toujours + d’Actu