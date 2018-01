Carrefour : 1233 emplois menacés en Belgique, “un nouveau carnage social”

Il y a deux jours, le groupe de distribution Carrefour annonçait la suppression de 2400 postes en France. En Belgique, 1233 sont menacés par cette restructuration, ressort-il du conseil d’entreprise extraordinaire, organisé ce jeudi.



Quel avenir pour les employés de Carrefour en Belgique ? Un conseil d’entreprise extraordinaire, organisé ce jeudi à Evere, a finalement permis de faire la lumière sur ces restructurations en masse annoncées en Europe par le groupe Carrefour : en Belgique, 1233 emplois “au maximum” sont touchés par le plan de l’enseigne de grande distribution. 1053 personnes dans les supermarchés et 180 au siège social de Carrefour, à Evere, devraient être sur le départ suite à ce plan “de transformation”, selon Carrefour Belgium.

Selon le syndicat Setca-FGTB, deux hypermarchés seraient également menacés de fermeture d’ici le mois de juin : celui du centre commercial de Belle-Île en Liège, et celui de Genk. Trois hypermarchés deviendront des “market” et l’hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite.

“Un plan de transformation nécessaire”

“Le plan de sauvetage initié en 2010 et le plan de redressement de Carrefour Belgique ont porté leurs fruits. Pendant ce temps, le secteur de la distribution a fait face à de nouveaux défis”, justifie l’entreprise de grande distribution. “Un plan de transformation est nécessaire pour réduire les coûts et investir significativement dans les secteurs créateurs de valeur tels que le développement numérique, les services, le bio, les produits frais et les marques Carrefour.”

“Ce plan pourrait avoir des conséquences potentielles sur l’emploi dans les hypermarchés et au siège”, conclut Carrefour, annonçant les chiffres de 1.053 suppressions d’emploi dans les hypermarchés et 180 au siège.

À l’inverse, Carrefour Belgium annonce l’ouverture de plus de 30 nouveaux supermarchés Market et Express dans le courant de l’année 2018, ainsi que la création de 70 points de retrait e-commerce. La société prévoit également une expansion des heures d’ouverture “afin de mieux servir les clients”.

“Un nouveau carnage social”

“Pour le SETCa, c’est un nouveau carnage social”, indique le syndicat socialiste après l’annonce de Carrefour Belgium. “Nous sommes choqués par l’insolence de la direction et la froideur des infos reçues”, ajoute le syndicat alors que le conseil d’entreprise extraordinaire au sujet de cette restructuration est toujours en cours au siège social à Evere.

“On se retrouve dans la même situation que lors de la dernière restructuration en 2010. Les travailleurs ont fait des efforts, ils ont relevé leurs manches pour ce qui était présenté comme un plan de sauvetage et voilà où on en est aujourd’hui”, selon la vice-présidente du Setca Myriam Delmée. Le syndicat socialiste n’est “pas prêt à se mettre à la table des négociations”, dit-elle. La direction a proposé de rencontrer les syndicats tous les mercredis pour entamer les discussions en vue d’un plan social.

“Nous avons pris ce plan en pleine figure”, a pour sa part relevé Delphine Latawiec, secrétaire permanente nationale à la CNE.

Evere et Auderghem en grève

Les hypermarchés Carrefour de Haine St-Pierre, Soignies et Froyennes se sont mis en grève ce jeudi après-midi suite à l’annonce de plan, annonce pour sa part la CNE.

L’hypermarché d’Evere a également été fermé vers 15h00 alors que les employés de l’hypermarché d’Auderghem ont décidé de se mettre en grève vers 16h30. Ces derniers se sont réunis à l’intérieur du magasin, en solidarité avec les employés menacés de licenciement. (Gr.I. avec Belga)



■ Reportage de David Courier et Yannick Vangansbeek.