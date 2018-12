BX1 annonce le lancement d’une web radio en 2019

La ministre-présidente de la Cocof Fadila Laanan (PS) et les responsables de BX1 ont signé ce mercredi le nouveau contrat de gestion liant l’institution francophone bruxelloise et la chaîne de télévision régionale pour la période 2019-2024.

Ce document qui détaille notamment les projets du média bruxellois pour ces cinq prochaines années, décrit désormais BX1 comme “éditeur de contenus numériques d’information régionale sur tous les supporters”. Ainsi, après la télévision et Internet, BX1 sera bientôt une station de radio. Cette station sera d’abord lancée sur le web et aura pour mission première l’information bruxelloise. BX1 sollicitera ensuite une fréquence FM et DAB+ dès que l’appel d’offre sera lancé par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en janvier prochain.

Cette web radio sera complémentaire à la télévision et sera une opportunité pour les Bruxellois qui veulent en savoir plus, comme pour les Bruxellois qui veulent en faire savoir plus. De la musique sera également prévue, et sera prioritairement issue des œuvres produites en Fédération Wallonie-Bruxelles.

La future radio de BX1 répondra également à la nécessité de combler un manque dans le paysage radiophonique francophone bruxellois. Une étude de marché réalisée par Dedicated en décembre 2017 a ainsi montré 76 % d’opinions favorables à la création d’une nouvelle radio régionale à Bruxelles.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte et Marjorie Fellinger dans le 18h.