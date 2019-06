Le Fond des Affections Respiratoires (FARES) et son équivalent flamand (Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding – VRGT) ont inauguré mercredi à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles un nouveau centre spécialisé pour les patients atteints de tuberculose, en présence de la ministre fédérale de la Politique scientifique, Sophie Wilmès, et du ministre bruxellois Didier Gosuin, en charge de la Santé au sein de la Commission communautaire commune (COCOM).

La tuberculose reste la maladie infectieuse la plus mortelle dans le monde. Le nombre de cas diminue en Belgique, mais près de mille nouveaux patients ont encore été recensés en 2017. L’incidence de cette maladie dans notre pays est en outre plus élevée que chez nos voisins: 8,6 malades pour 100.000 habitants contre 4,6 malades aux Pays-Bas, 5,4 au Grand-Duché de Luxembourg, 6,6 en Allemagne et 7,7 en France.

“La maladie est fortement liée à la pauvreté et à l’exclusion sociale, qui sont plus présentes en milieu urbain“, explique Wouter Arrazola de Onate, médecin directeur de la VRGT. “A Bruxelles, l’incidence est ainsi trois à quatre fois plus élevée que dans le reste de la Belgique.“

La plupart des autres centres de la VRGT et du FARES sont donc situés en ville afin d’être le plus proche possible du patient. La nouvelle unité, située au cœur des Marolles, est facilement accessible. L’inscription n’est en outre pas obligatoire.

Le traitement contre la tuberculose est assez lourd et dure six mois environ. Un suivi intensif et personnalisé est recommandé si on veut garantir la guérison, estime la VRGT. Les infirmiers et assistants sociaux de l’association effectuent souvent des visites à domicile et se rendent personnellement sur le terrain, dans différents quartiers de la capitale.

Belga