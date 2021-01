Bruxelles se dirige vers 11 centres de vaccination pour la population

La Région bruxelloise a déjà annoncé l’emplacement de 9 centres de vaccination. Un dixième était attendu pour le sud de la capitale mais a priori, il y en aura en réalité un onzième afin de bien desservir toute la Région.

A Bruxelles, aujourd’hui, 1,46% de la population a déjà été vacciné contre 2,45% pour la Flandre et 2,33% pour la Wallonie. Concrètement, cela représente 13.700 personnes pour la capitale, 130.000 au nord du pays et 67.000 au sud.

Et depuis le 18 janvier, les deuxièmes injections débutent. 60 résidents et 10 membres du personnel de la maison de repos et de soins Notre Dame de Stockel ont reçu leur deuxième dose et sont complètement vaccinés. Cette semaine, toutes les personnes vaccinées la semaine du 5 janvier seront également vaccinées avec la deuxième dose.

Dans les hôpitaux bruxellois, 8.300 doses ont été mises à disposition la semaine passée pour les groupes prioritaires, c’est-à-dire les urgences, unités Covid et soins intensifs, et pour d’autres groupes en contact avec des patients Covid s’il reste des doses. Depuis lors, 2.356 membres du personnel soignant a déjà reçu la première dose du vaccin (parmi lesquels 1.110 Moderna et 1.246 pour Pfizer).”En ce qui concerne les Hôpitaux Iris Sud, ce sont déjà quelque 900 vaccins qui ont été administrés au personnel lors de cette phase-pilote. La vaccination s’est déroulée de manière optimale sur les 3 sites, avec rapidité et efficacité“, explique Delphine Jarosinski, responsable communication des Hôpitaux Iris Sud.

Une différence entre les Régions

Bruxelles est-elle en retard par rapport aux autres Régions? Les chiffres peuvent le laisser croire mais en réalité, il s’agit de la manière dont a été programmé le logiciel de Sciensano. Il compte les personnes selon leur lieu de résidence et non de vaccination. Ainsi, la capitale vaccine des personnes travaillant dans les maisons de repos ou les hôpitaux de la capitale mais qui sont domiciliés en Wallonie ou en Flandre.

Pour le moment, ce comptage ne nécessite pas de revoir la manière dont la distribution des doses de vaccin a été prévue. Bruxelles ne doit donc pas avoir plus de flacons puisque cela avait été calculé dès le départ qu’elle vaccinerait aussi du personnel de maisons de repos ou des hôpitaux domiciliés dans les autres régions.

Deux centres pour le sud de la capitale

Pour couvrir l’ensemble de la Région, il fallait encore trouver un centre supplémentaire pour les communes d’Uccle, d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort. La Cocom avait d’abord pensé à l’ancien siège d’Axa, boulevard du Souverain à Watermael-Boitsfort, vide depuis quelques années mais les travaux de désamiantage démarrent bientôt. Impossible de faire cohabiter les deux activités. Il faut donc se tourner vers les deux autres communes et la solution viendra peut-être d’Auderghem et de son bourgmestre Didier Gosuin qui a identifié un bâtiment après avoir négocié avec son propriétaire.Le bâtiment proposé par Didier Gosuin qui fait 6.000m² soit beaucoup plus que les 1.200m² demandés par la Cocom est bien situé pour les Auderghemois et les Boitsfortois mais moins pour les Ucclois. La Région penche à présent pour la création de deux centres pour le sud même si cela complique un peu la tache en termes d’organisation et de transport mais cela semble faisable d’un point de vue budgétaire.

Le bourgmestre d’Uccle, Boris Dilliès, cherche donc une solution pour sa commune. Le quartier de Fort-Jaco a été cité. Quant au bourgmestre de Watermael-Boitsfort, Olivier Deleuze, il se dit prêt à participer financièrement aux coûts de transformation que devrait payer Auderghem pour bénéficier du centre de vaccination.

Dans tous les cas, la décision devra être prise rapidement afin de démarrer la vaccination de la population en mars.

■ Interview d’Alain Maron, ministre de la Santé, et de Didier Gosuin, bourgmestre d’Auderghem par Vanessa Lhuillier