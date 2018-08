Bruxelles-Propreté prévoit d’enterrer 30 bulles à verre en 2018

C’est que rapporte La Dernière Heure qui explique que Jette et Koekelberg sont les communes avec le plus grand nombre de bulles à verre en sous-sol.

L’Agence Bruxelles-Propreté (ABP) procède progressivement au remplacement des bulles en surface par des bulles enfouies, en concertation avec les communes et en fonction des possibilités sur place. La présence de nombreux impétrants dans le sous-sol bruxellois rend parfois impossible l’enfouissement des bulles à verre. Chaque demande fait donc l’objet d’une analyse de la part de l’ABP qui en installe là où c’est possible, en fonction des circonstances logistiques et temporelles, indique le quotidien.

Les communes les plus lésées à ce niveau sont Saint-Josse, où aucune bulle à verre n’est enterrée contre sept qui sont hors du sol, et Auderghem, qui compte une seule bulle enfouie sur 25 sites. Le taux de dispositifs enterrés dans le reste des communes bruxelloises gravite autour des 35 %, avec une légère baisse au niveau de Molenbeek. À noter que l’enfouissement de ce type d’infrastructure s’élève à 14.000 euros.

J. Th.