Bpost: le tri des colis à la veille de noël

En cette prériode de fêtes de fin d’année, les centres de tri postal sont particulièrement sollicités. Cette semaine, Bpost s’attend à traiter 420 000 colis par jour.

Bpost va distribuer 420 000 colis par jour, c’est 25 pourcents de plus que l’an dernier. La raison de ce succès: de plus en plus de personnes font leur shopping sur des sites de commerce en ligne. D’ailleurs, du personnel supplémentaire a été engagé. 900 travailleurs temporaires sont venus prêter main forte aux 1000 travailleurs habituels.

■ Reportage et duplex de Marie-Noëlle Dinant et Yannick Vangansbeeck.