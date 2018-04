Bpost pourrait être perturbé cet après-midi

Les services opérés par Bpost se déroulent sans accroche vendredi matin tant en Wallonie qu’à Bruxelles, indique peu avant midi la porte-parole de l’entreprise postale, Barbara Van Speybroeck. Les collectes pourraient par contre être perturbées dans l’après-midi, prévient la CSC-Transcom.

Des arrêts de travail sont signalés en divers endroits et les débrayages sont nombreux en Brabant wallon et à Liège. Le syndicat chrétien a annoncé la tenue d’actions au sein du personnel de collecte, après l’annonce jeudi par la direction de l’entreprise postale de sous-traiter intégralement les activités de nettoyage et de restauration en 2020. Ces services emploient environ 350 personnes. Selon Stéphane Daussaint, responsable général CSC-Transcom Postes, la moitié du personnel chargé des collectes est en grève en Brabant wallon, et 90% des affiliés de la CSC le sont également en province de Liège. Des débrayages sont également signalés dans le Hainaut, mais sans détail sur leur importance. “Certains montrent également la volonté de mener des actions de sensibilisation devant les centres de tri”, elles devraient se mettre en place dans l’heure, affirme M. Daussaint.

