Black Lives Matter : près de 10.000 personnes foulent les pavés de la place Poelaert pour manifester

La manifestation statique pour dénoncer les violences policières et le racisme a rassemblé plusieurs milliers de personnes devant le Palais de Justice sur la Place Poelaert. La Ville de Bruxelles avait demandé que les participants respectent les règles de distanciation physique. Si la distanciation sociale n’a pas été respectée comme demandée, aucun débordement n’a pour autant été constaté.

Plusieurs milliers de personnes, 10.000 selon la porte-parole de la police de Bruxelles, Ilse Van de Keere, de tous âges et de toutes couleurs de peau, se sont rassemblées, dimanche après-midi, sur la Place Poelaert, afin de manifester contre les violences policières envers les Afro-Américains aux Etats-Unis mais aussi contre ces mêmes violences ici, en Belgique, et contre le racisme dans la société belge.

► Voir ou revoir notre reportage : Un an de prison requis contre un policier violent envers un jeune migrant à Bruxelles

Présente pour surveiller la manifestation, la police s’est faite néanmoins discrète. Quant aux mesures contre le covid-19, la grande majorité des manifestants portaient un masque mais en raison de la foule, la distanciation physique a été difficile à respecter.

Une foule qui a causé quelques embarras de circulation puisque le trafic des trams 92 et 93 de la Stib a notamment été interrompu quelques heures entre Botanique et Louise. Quant aux bus 33, ils ont été déviés entre la Place Poelaert et le Petit Sablon. (A.V. et Belga)

■ Reportage de Marine Guiet, Marjorie Fellinger et Besnik Nikqi