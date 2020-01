La Bruxelloise Barbara Minneci a reçu mercredi, au Sportimonium de Zemst, le Trophée Victor Boin, qui récompense chaque année un(e) athlète paralympique pour ses prestations durant l’année écoulée et/ou pour sa carrière et son rôle au sein du Mouvement Paralympique.

“L’équitation c’est une grosse passion, une bulle d’oxygène. C’est ma vie. Je suis très heureuse d’être récompensée pour quelque chose que j’adore”, a déclaré la 47e lauréate de ce trophée, qui ne peut être gagné qu’une seule fois dans une carrière.

Paralysée de la jambe gauche suite à un cancer, Barbara Minneci, 50 ans, monte en amazone, les deux jambes du même côté du cheval. Elle a remporté deux médailles de bronze lors de l’Euro de para-dressage de Rotterdam, en août dernier, en ‘individual test’ et en ‘freestyle test’, en plus de victoires dans des concours CPEDI***, la compétition para-équestre la plus relevée derrière les Championnats du monde ou d’Europe.

“C’est la reconnaissance de toute une carrière, j’étais étonnée et touchée quand on m’a annoncé que j’étais la lauréate. D’autant qu’il y a beaucoup d’athlètes avec un beau palmarès”, a commenté Minneci. “Jusqu’à présent, c’est la meilleure année de ma carrière”, a-t-elle souri peu avant de recevoir son prix. “Beaucoup rêvent de médaille, et j’en ai gagnées deux. C’était une année riche en émotions. A un an de Tokyo, cela me donne beaucoup de motivation. On s’entraîne encore plus intensément.”

Car, forcément, les Jeux Paralympiques trottent dans la tête de tous les sportifs. Les membres de l’équipe belge de para-dressage viennent de connaître un mois “crucial” avec des concours de qualification. Les sept meilleures équipes au classement qualificatif le 31 janvier rejoindront les trois nations déjà qualifiées à l’issue des Mondiaux de l’an passé. Si elle se qualifie, la Belgique pourra alors envoyer quatre cavaliers au Japon. Dans le cas contraire, il faudra se qualifier sur base du classement individuel.

Barbara Minneci rêve d’une troisième participation aux Jeux, après Londres 2012 et Rio de Janeiro 2016. “Nous avons bon espoir avec l’équipe belge après les dernier résultats. Participer, c’est déjà bien. Je pense que par équipes, on peut viser un top-cinq. Au niveau individuel, c’est difficile à dire sans connaître les autres concurrents. Un top-cinq aussi, ce serait très bien.”

Barbara Minneci est la deuxième cavalière à recevoir le Trophée Victor Boin après Michèle George, récompensée pour ses deux titres aux Jeux Paralympiques de Londres. Le palmarès du trophée comprend 35 hommes, 11 femmes et une équipe. La skieuse Eléonor Sana l’avait reçu l’an passé.

Belga – Photo: Kristof Van Accom