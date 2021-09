Tennis : Joachim Gérard victime d’un malaise cardiaque

Joachim Gérard a été hospitalisé d’urgence mercredi à Tokyo à la suite d’un malaise, a communiqué le Comité paralympique belge dans la soirée.

Le joueur de tennis, qui a participé aux Jeux Paralympiques, a repris connaissance et “les premiers examens semblent indiquer que le problème serait d’ordre cardiaque” précise le communiqué.

“Un malaise soudain et totalement inattendu“

Joachim Gérard “a été victime d’un malaise soudain et totalement inattendu“, explique-t-on dans le communiqué. “Les services d’urgence sont arrivés rapidement sur place et ont emmené Joachim Gérard à l’hôpital. Ayant repris connaissance, il a pu répondre aux questions qui lui ont été posées. Les premiers examens semblent indiquer que le problème serait d’ordre cardiaque. Gérard doit cependant rester à l’hôpital pour une observation et des examens supplémentaires“.

Parmi les favoris du tournoi

Le Comité paralympique belge espère pouvoir donner plus d’informations sur l’état de santé de Joachim Gérard ultérieurement. L’Ucclois de 32 ans, vainqueur de l’Open d’Australie et de Wimbledon cette année, était arrivé en forme à Tokyo. Cité comme l’un des favoris du tournoi, Joachim Gérard, 3e joueur du monde et médaillé de bronze aux Jeux de 2016 à Rio, s’était cependant incliné au premier tour du tournoi de tennis en chaise roulante, devant l’Espagnol Daniel Caverzaschi (ITF 14) 6-3, 6-4.

Ses Jeux s’étaient même achevés lundi par une autre élimination, en double avec Jef Vandorpe lundi. Les deux hommes avaient en effet aussi été éliminés au premier tour de leur tableau sur un double 6-2 contre les Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de série N.1. La rencontre avait été retardée de plusieurs heures en raison de la chaleur accablante dans la capitale japonaise.

Belga – Photo : Jasper Jacobs