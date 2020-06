Barbara Cuglietta est la nouvelle directrice du Musée juif de Belgique

Polytechnicienne de formation, la nouvelle directrice a été nommée le 15 juin.

Barbara Cuglietta a rejoint le Musée juif de Belgique, à Bruxelles, en qualité de directrice. Elle a pris ses fonctions le 15 juin dernier, annonce mardi le musée dans un communiqué.

Après avoir assuré le rôle de directrice adjointe de l’École nationale supérieure des arts de la Cambre en 2014, puis celui de directrice de la galerie Gladstone à Bruxelles en 2017, Barbara Cuglietta a intégré l’équipe du Musée juif de Belgique. La nouvelle directrice a été nommée le 15 juin. Polytechnicienne de formation, elle a débuté sa carrière dans la finance internationale, avant de s’initier à l’histoire de l’Art moderne à la ‘Central St Martin School of London’ et de se spécialiser dans l’art contemporain. Elle a par ailleurs co-fondé et dirigé la galerie VidalCuglietta à Bruxelles en 2010.

Musée à nouveau accessible

Le Musée juif de Belgique est à nouveau accessible aux visiteurs depuis le 19 mai, moyennant que les règles sanitaires (distanciation sociale, port du masque, désinfection des mains, paiement par bancontact ou via la billetterie) soient respectées.

Belga – Photo:THIERRY ROGE/Belga