Expo : “Imagine!” célèbrera les 100 ans du surréalisme dès le 21 février 2024 aux Beaux-arts

Les Musées royaux des Beaux-arts de Belgique (MRBAB) inaugureront l’exposition itinérante “Imagine!” le 21 février 2024, conçue en collaboration avec le Centre Pompidou de Paris, à l’occasion du 100e anniversaire de la naissance du surréalisme.

“Une immersion dans la poésie surréaliste à travers les thématiques du rêve, du labyrinthe, de la métamorphose, de l’inconnu et du subconscient“, promet ainsi l’institution culturelle belge.

Au cours de l’exposition, les visiteuses et visiteurs seront emmenés dans l’histoire du mouvement poétique et artistique du 20e siècle, au travers des grands noms qui le composent, tels que Max Ernst, Giorgio de Chirico, Salvador Dalí, Dorothea Tanning, Joan Miró, Jane Graverol, Leonor Fini ou encore Man Ray.

130 œuvres d’art

Chaque musée partenaire accueillera le noyau dur de cette exposition itinérante et le déclinera en mettant l’accent sur son propre patrimoine. À Bruxelles, la volonté des MRBAB est d’offrir une lecture élargie du surréalisme à travers une perspective symboliste, avec plus de 130 œuvres d’art (peintures, œuvres sur papier, mais aussi sculptures, objets, assemblages et photographies).

“L’exposition ‘Imagine!’ se concentre ainsi sur les liens, les similitudes, mais aussi les lignes de fractures, entre le surréalisme et l’un de ses précurseurs, le symbolisme“, précisent les Musées royaux des Beaux-arts de Belgique. “En raison du centenaire de la publication du ‘Manifeste du Surréalisme’ (1924), de l’importance de ce mouvement pour la Belgique, de sa diffusion et de sa signification dans un contexte européen optimal où la Belgique s’apprête à présider le Conseil de l’UE, 2024 semble être une année propice pour mettre le surréalisme à l’honneur“, s’est réjoui l’institution.

Après Bruxelles et Paris, l’exposition continuera son parcours européen et international par la Hamburger Kunsthalle (Allemagne), puis à la Fundación Mapfré Madrid (Espagne) et s’achèvera au Philadelphia Museum of Art (États-Unis).

