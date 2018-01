Averses, tonnerre et vents violents ce jeudi : le Bois de la Cambre est toujours fermé

Le temps sera très venteux jeudi matin avec des vents forts de sud-ouest, virant ensuite à l’ouest. Les rafales atteindront 90 à 105 km/h et pourront même être supérieures par endroits, selon les prévisions de l’IRM. Les parcs de la Région bruxelloise ainsi que le Bois de la Cambre sont toujours fermés à la circulation et aux piétons.

La zone de pluie active qui a traversé notre pays cette nuit s’attardera encore temporairement sur l’Ardenne, puis quittera définitivement le territoire par l’est. A l’arrière, la nébulosité sera plus variable et le temps temporairement plus sec. De nouvelles averses se développeront ensuite en cours de journée avec la possibilité d’un coup de tonnerre et éventuellement de grésil. Les maxima oscilleront entre 4 et 7 degrés en Ardenne et entre 8 et 11 degrés dans les autres régions.

météo La pluie et la neige font leur come-back aujourd'hui et le vent semble décidé à rester ! Demain, malgré un répit en matinée, les averses reviendront en force en cours de journée ! Publié par L'air du temps – BX1 sur mercredi 17 Janvier 2018

Pour rappel, Bruxelles Environnement et la Ville de Bruxelles ont annoncé la fermeture des espaces verts (parcs, cimetières, forêts…) jusqu’à 14h00 ce jeudi, après inspection. Le Bois de la Cambre et la Forêt de Soignes sont aussi fermés à la circulation jusqu’à nouvel ordre. Une déviation est mise en place via la chaussée de Waterloo.

Les automobilistes doivent faire face à des embouteillages sur cet axe, suite au pic de trafic du matin, mais selon nos constatations, les panneaux aux abords du Bois de la Cambre affichent bien la fermeture aux conducteurs.

Plusieurs obstacles obstruent la circulation par endroits, sur des voiries locales. Une corniche a été soufflée par le vent entre la barrière de Saint-Gilles et l’avenue Adolphe Demeur, coupant la circulation temporairement, le temps pour les service de secours d’évacuer les débris.

Une vingtaine d’interventions ont été menées jusqu’à ce jeudi, 9h00, nous confirme Pierre Meys, porte-parole du Siamu.

Le numéro 1722 a aussi été activé par le SPF Intérieur pour les personnes souffrant de dégâts et/ou d’inondations en raison des intempéries. Le numéro 112 est aussi disponible en cas de danger vital.

Ce soir et durant la nuit, l’IRM prévoit une nébulosité variable avec des averses parfois hivernales, notamment des chutes de neige sur les hauts plateaux de l’Ardenne. Les minima ne dépasseront pas 1 à -2 degrés dans l’intérieur du pays et seront proches de 3 degrés le long du littoral.

Avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Lambert

