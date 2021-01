Autrement : la tendance revient aux cosmétiques naturels

Se soigner naturellement grâce à des cosmétiques issus de la terre : si cela n’a rien d’innovant, la tendance fait clairement un grand retour parmi les spécialistes des soins de la peau et des cheveux.

Soigner sa peau, ses cheveux, cacher ses cernes, embellir son visage. La tendance n’est pas nouvelle, certaines pratiques sont même ancestrales. N’est-il pas temps de revenir au naturel pour nos cosmétiques ? Moins de déchets, moins de produits industriels… et plus de sens. Les cosmétiques naturels ont le vent en poupe. Mais attention, pour les faire soient même il y a des règles à respecter.

On en parle avec :

– Eva Jacobs, co-créatrice de la marque Indigène, des cosmétiques locaux et respectueux de l’environnement, qui ont obtenu le label Slow Cosmétique et le label Artisans

– Rachel Dipinto, herboriste, aromathérapeute et esthéticienne plus connu sous le nom de Rachel Essentielle qui forme aux soins naturels et partage ses recettes

– Tamara Salawa, créatrice d’Afro Care, une marque de cosmétique naturelle dédiée aux cheveux crépus, frisés, afro. Tamara se bat pour une acceptation des cheveux au naturel, ce qui est encore très difficile pour les femmes afro-descendantes

– Camille Deveseleer, créatrice de la marque Happy Slow. Avocate des affaires, cette Bruxelloise a décidé de se réorienter vers un style de vie plus sain et plus respectueux de l’environnement. Elle propose des matières premières végétales pour fabriquer soi-même ses cosmétiques ou ses produits d’entretien

