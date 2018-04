Il y a plus de 60 boulangeries et pâtisseries considérées comme artisanales à Bruxelles. Elles sont désormais repérables grâce à l’autocollant “Tartine et Boterham”.

Depuis plus de 2 ans, l’association “Tartine et Boterham” référence les boulangeries-pâtisseries artisanales à Bruxelles. L’association a repéré plus de 60 adresses référencées ici.

Les boulangeries-pâtisseries sont référencées selon deux critères. Premièrement, au moins 80% des produits vendus doivent être réalisés dans un atelier situé à côté ou au moins à proximité du magasin, ensuite, les produits doivent être réalisés à partir de matières premières comme les œufs, le lait, le beurre, la farine,…

“Cet autocollant “ n’a pas la prétention d’être un label. Il s’agit juste d’un repère pour le consommateur et d’une nouvelle marque de reconnaissance du travail de l’artisan”.

Photo : Tartine et Boterham