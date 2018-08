Après la vague de chaleur, les nuages et orages débarquent

Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à ouest-sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 50 ou 60 km/h pendant les orages.

Nuages et averses localement intenses, orageuses et accompagnées de grêle sont au programme lundi après-midi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique. Le thermomètre affichera 16 ou 17° en Ardenne et 21 ou 22° dans le centre. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à ouest-sud-ouest, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 50 ou 60 km/h pendant les orages.

Le temps restera variable lundi soir avant de devenir généralement sec avec des éclaircies. Les minima oscilleront entre 12 et 18°, sous un vent modéré de direction ouest à ouest-sud-ouest. A la Côte, il soufflera de secteur ouest à nord-ouest.

Les nuages seront toujours de la partie mardi matin, avec quelques averses. Dans l’après-midi, les éclaircies se feront plus fréquentes. Les températures remonteront légèrement, avec des maxima de 23 à 24°.

Mercredi, ce sera reparti pour une journée qui débutera sous les nuages bas et même de la brume en Ardenne, avec localement aussi des bancs de brouillard. Le temps restera sec malgré le développement de nombreux nuages cumuliformes. Le soleil sera plus généreux l’après-midi à partir de l’ouest. Il fera 22° à la Côte et en Haute Belgique et 27° en Campine.

Belga