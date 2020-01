Anderlecht : une mère et ses trois enfants hospitalisés suite à une intoxication au CO

Une mère et ses trois enfants ont été hospitalisés samedi soir à la suite d’une légère intoxication au CO due à un chauffe-eau défectueux, rapportent les pompiers bruxellois.

Les ambulanciers ont reçu un appel samedi vers 19h pour “un enfant malade”. Mais lorsqu’ils sont arrivés sur place rue de la Conciliation à Anderlecht, l’alarme de leur avertisseur de CO a retenti, ils ont alors immédiatement ventilé la maison et appelé les pompiers. C’est un chauffe-eau obsolète et défectueux qui est à l’origine de l’incident. Il a été scellé par Sibelga.

Belga