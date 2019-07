Alerte jaune aux orages: de nombreux événement annulés ce weekend

L’IRM a placé l’ensemble du pays en alerte à partir de ce midi, les parcs régionaux bruxellois sont fermés au public à partir de 14h00, conséquence de nombreux événements sont annulés ce weekend.

L’ensemble des guinguettes de Bruxelles Environnement ne seront pas accessibles au public. Les 7 kiosques éphémères sont:

Maurice au parc du Cinquantenaire,

Gisèle à l’abbaye de La Cambre,

Emile au parc Duden,

Fabiola au parc Roi Baudouin,

Henri au parc Georges Henri,

Jeanne au Rouge-Cloître et

André au parc de Laeken

Certains événements ne pourront pas avoir lieux non plus en raison de la météo et de leur localisation:

La 5ème édition du “Indian food festival” au parc du Cinquantenaire est annulée et sera déplacée, à surveiller ici : https://www.indianfoodfestival.org/

Le “Colombia Village”, la fête nationale colombienne au Bois de la Cambre, elle devait s’étaler sur deux jours.

La “Brussels African Fashion”, un événement visant à promouvoir et à développer la commercialisation de la mode “Made by africans” & “Made in Africa” est annulée pour des raisons inconnues.

Le “Summer festival” à Tour et Taxi programmait une séance cinéma en pleine air ce samedi soir, elle risque d’être annulée. A vérifier sur leur site internet https://www.tour-taxis-summeredition.com/fr

Bruxelles Environnement recommande d’éviter de circuler dans l’ensemble des espaces verts régionaux (parcs, bois et forêt de Soignes) et en particulier à proximité des arbres.

La rédaction