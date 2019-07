Ahmed El Khannouss : “La majorité bruxelloise devra faire des choix car trop de promesses électorales ont été faites”

Ancien député bruxellois et échevin à Molenbeek, Ahmed El Khannouss répondait aux questions de Jean-Jacques Deleeuw ce lundi soir.

Il fait partie de ceux qui soutiennent la volonté du président du CDH de rester dans l’opposition aux Régions et au fédéral, l’ancien député bruxellois et échevin molenbeekois Ahmed El Khannouss estime que “la décision a été prise de manière unanime en bureau de parti“. “Nous sommes face à un désavoeu des électeurs“, indique-t-il, “C’est un choix que nous devons assumer. Mais cela ne veut pas dire que nous ne devons pas soutenir certains projets. Pour moi c’est une très bonne décision. Elle va nous permettre de nous remettre en question et de nous reconstruire“.

“Mais il y a aussi des positions responsables que nous devons pouvoir assurer“, indique l’ancien député bruxellois, en gardant de l’oeil la poussée de l’extrême droite.

Le gouvernement bruxellois est lancé sans le CDH. Mais au niveau fédéral, c’est le flou le plus total. Selon Ahmed El Khannouss, “la Belgique a toujours des voies dans laquelle la sagesse s’impose, il faut qu’une majorité démocratique puisse diriger ce parti. Il faudra éviter le débat institutionnel.”

A Bruxelles, une majorité PS-Ecolo-Défi se dessine côté francophone. “Sur le plan budgétaire, il va falloir faire des choix. Une série de promesses a été faites mais une grande partie d’entre elles resteront au stade de promesse.” A lui de citer les problèmes de dépassement budgétaires de Bruxelles Propreté.

► Pendant les vacances, retrouvez l’Interview après le journal de 18h et sur notre site internet