Affluence vers la côte : les gares bruxelloises bondées, des procédures de sécurité activées

Avec le beau temps et les températures clémentes, bon nombre de Bruxellois ont pris la décision de se rendre à la côte belge.

Dans les gares bruxelloises, les passagers se pressaient pour monter dans les trains en direction de la côte. Sur plusieurs photos partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir notamment des attroupements en contrebas des quais de la Gare du Midi.

“Het is goed weer dus willen we naar de zee” dacht heel Brussel …. “en nog liefst met de trein ook, want dan ben ik alleen” 🤔🙄… al een chance da Securail iedereen op een hoopje houdt en niet het perron op laat, zegt … #wtf #covid19be #coronamadness #NMBS #pendelpret pic.twitter.com/2FUckZjFC8 — Jonas Wallecan (@Jonazzty) February 20, 2021

Des procédures mises en place à l’avance

“Comme on pouvait s’y attendre, avec le beau temps, il y a beaucoup plus de fréquentation. Mais nous nous y étions préparés : nous avons prévus des trains avec la capacité maximale, nous avons des trains de réserve en stand-by, et une procédure de sécurité“, nous confirme Vincent Bayer, porte-parole de la SNCB.

Ainsi, “dans ce cadre, une équipe de notre personnel est dédiée, et invite les voyageurs à ne pas monter dans le train s’il est trop rempli, et ils analysent également les flux pour avoir un bon équilibre“, explique le porte-parole. Cette procédure a été mise en place dans les gares de Bruxelles, de Louvain et d’Ostende. Selon le Laatste Nieuws, les voyageurs sont également comptés sur les quais avant de monter à bord des trains.

“Tout le week-end, dix trains de réserve sont également en stand-by, répartis sur l’ensemble du pays. Ce matin, deux d’entre-eux ont été déployés sur le réseau“, ajoute Vincent Bayer

La SNCB rappelle également de “bien vérifier sur notre app les horaires et les taux d’occupation. Si on constate qu’un train risque d’être trop occupé, on ne doit pas éviter à prendre le suivant, à bien se répartir dans les trains“.

Ostende : le bourgmestre et la police appellent à ne plus s’y rendre

Samedi après-midi, le bourgmestre d’Ostende, Bart Tommelein (Open VLD), et la police locale, ont appelé les voyageurs à ne plus s’y rendre en raison de la fréquentation importante. “Ce n’est pas une bonne idée de se rendre tous à Ostende pour le moment“, souligne à l’agence Belga le chef de corps Philip Caestecker.

Le baromètre d’affluence dans les communes côtières enregistre également une fréquentation importante à Coxyde, Le Coq, Nieuport, Blankenberge et Knokke-Heist.

ArBr – Photo : J. Wallecan (Twitter)