5.000 cyclistes disposent désormais de l’antivol Mybike.brussels

5.000 cyclistes ont collé l’antivol régional sous forme de sticker sur leur monture, indiquent nos confrères de la DH ce lundi. Cet autocollant a été lancé pour remplacer la gravure traditionnelle. Il permet également de s’enregistrer sur une plateforme gérée par la Région bruxelloise. Le QR code permet rapidement de savoir si le vélo a été déclaré volé. Divers renseignements peuvent aussi être indiqués comme la couleur du vélo ou certains éléments distinctifs. Le système est utilisé par les zones de police.

Un projet de vélo appât a par ailleurs été envisagé, indiquent nos confrères. Mais il est actuellement au point mort. Le système doit notamment avoir l’accord du parquet de Bruxelles et doit être lancé en conformité avec la jurisprudence. Il permettrait ainsi de démanteler d’éventuels réseaux de revendeurs de vélos volés.

S’il y a de plus en plus de cyclistes dans les rues de la capitale, il y a aussi de plus en plus de vols de vélos. 3.719 deux-roues ont ainsi été dérobés en 2018.

