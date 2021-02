44 guichets de la SNCB fermeront bien, mais des aménagements sont prévus

Le conseil d’administration de la SNCB a approuvé ce mardi matin la proposition faite par la CEO Sophie Dutordoir, après des négociations avec le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo), de fermer 44 guichets de gare, avec toutefois quelques aménagements par rapport à la proposition initiale.

La semaine dernière, la décision de la SNCB de fermer 44 guichets de gare, soit un tiers de 135 encore ouverts, d’ici la fin de l’année, avait provoqué l’indignation de nombreux navetteurs et de politiques. Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) s’était insurgé contre cette décision de la SNCB, avant que la CEO du groupe Sophie Dutordoir envoie un courrier au ministre, regrettant une “rupture de confiance”.

La patronne de la SNCB et le ministre se sont finalement mis autour de la table pour négocier autour de ces fermetures envisagées. Georges Gilkinet affirmait notamment devant la Chambre qu’il souhaitait réviser la liste des gares visées par une fermeture, envisager des partenariats avec le privé et/ou l’associatif pour occuper les locaux, etc.

Finalement, une proposition qui “traite des questions relatives au maintien d’une présence humaine dans les gares et des collaborations à développer avec les communes, à l’accueil des voyageurs dans les gares et à la garantie de l’accessibilité à tous les publics” a été posée sur la table du conseil d’administration, rapporte L’Écho. Et cette proposition a été approuvée par le CA de la SNCB, indique-t-on ce mardi matin.

L’assistance pour les PMR maintenue

44 guichets devraient donc bien fermer, dont celui de la gare de Jette. Ces fermetures se feront progressivement et dès le 1er mars, une période de transition sera prévue, avec des ouvertures prévues deux à trois jours par semaines. Des stewards seront présents, des brochures pour informer les navetteurs seront prévus et des séances d’informations seront organisées dans les gares concernées, en collaboration avec les communes.

Afin d’assurer une présence humaine dans les gares, la SNCB compte collaborer avec les communes et lancer un appel à projets adapté au contexte local et à l’état des bâtiments pour remplir les locaux à disposition. L’entreprise ferroviaire se dit prête à offrir des conditions favorables aux activités sans but lucratif (associations, activités culturelles et sociales).

L’assistance aux personnes à mobilité réduite sera également maintenue (elle est disponible dans 25 des 44 gares concernées), tout comme des salles d’attente ouvertes et chauffées. L’entreprise étudiera la possibilité d’allonger les heures d’ouverture en fonction du service ferroviaire et des éventuelles activités dans les gares. Le passage du personnel de l’entreprise ferroviaire, notamment de Securail, sera également garanti. Un entretien des lieux aura lieu 3 à 5 fois par semaine.

La SNCB ajoute qu’elle entamera un dialogue avec plusieurs associations pour faciliter l’accessibilité au train, particulièrement pour les publics fragiles et les personnes âgées. Elle étudie la possibilité d’offrir certains services uniquement possibles au guichet ou sur internet, comme le renouvellement d’un abonnement, via des partenaires publics comme bpost. Un nouveau modèl d’automates est également envisagé pour permettre une assistance appropriée à toutes et tous.

