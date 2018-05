Molenbeek: une centaine de joueurs doivent quitter l’École des Jeunes du RWDM

Près d’une centaine de jeunes de l’école du club de football molenbeekois ont été invités à se trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Le club et la commune se renvoient la faute de ces nombreux départs à venir. La question s’invite ce mercredi au conseil communal.

“J’aimerais donner une place à tous les jeunes footballeurs, mais je ne peux pas les laisser s’entraîner sur un parking. Durant les entraînements, il y a parfois cinq équipes sur le terrain et il y a des jeunes qui commencent seulement à s’entraîner à 21h! Le problème ne se trouve pas du côté du RWDM, mais du côté de la répartition des terrains décidée par la la commune. On ne sait plus quoi faire!”, insiste Thierry Dailly, le président du RWDM, à Bruzz. Un reproche que balaie l’échevin molenbeekois des Sports Ahmed El Khannouss (CDH) auprès des nos confrères. “Le RWDM a attiré une centaine de jeunes venant d’autres clubs, ce qui est la vraie raison du départ de la centaine de jeunes”, répond ainsi l’édile humaniste.

Le conseiller communal d’opposition Dirk Berckmans (GIC) a en tout cas inscrit le sujet à l’agenda du conseil communal de mercredi. “Le RWDM peut utiliser les terrains pour une bouchée de pain. En échange, ils doivent néanmoins faire des efforts pour les jeunes de la commune. Parce qu’ils ont recours à des nombreux jeunes venant de clubs hors de Molenbeek, il y a moins de place pour les joueurs locaux.”

J. Th.