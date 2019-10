Avec 14.372 euros, Bruxelles a le revenu moyen le plus faible des trois régions

En 2017, le revenu net imposable des Belges atteignait en moyenne 18.331 euros, contre 17.824 euros un an auparavant, selon les dernières données de l’Office belge des statistiques, Statbel, publiées ce jeudi. C’est toujours en Flandre que le revenu moyen était le plus important (19.636 euros), suivi de la Wallonie (17.281) et enfin de Bruxelles (14.372).

Le revenu pris en compte est le net imposable, calculé à partir des déclarations à l’impôt des personnes physiques. La ventilation des chiffres entre les trois Régions montre que la Flandre présente le revenu moyen par habitant le plus élevé, il dépasse de 7% la moyenne nationale. Les habitants de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale disposent de revenus situés respectivement 6 et 22% en deçà de la moyenne.

Côté provinces, ce sont celles du Brabant qui tirent la liste. Au nord, les habitants disposent en moyenne d’un revenu de 21.462 euros, et au sud de 21.035. Les autres provinces flamandes suivent, tandis que Namur est la deuxième province wallonne (17.893 euros). La Région de Bruxelles-Capitale ferme la marche.

En ce qui concerne les communes, ce sont celles de Sint-Martens-Latem, Keerbergen et Oud-Heverlee qui forment le trio de tête, avec des revenus moyens allant de 26.590 à 30.748 euros. Lasne est la seule entité wallonne à figurer dans le top 10, en quatrième position (26.395 euros). Les deux communes au revenu moyen le plus faible se situent à Bruxelles : Saint-Josse-ten-Noodde (9.297 euros) et Molenbeek-Saint-Jean (10.406 euros).

