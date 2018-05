Une famille de faucons retarde la fin du chantier de la Basilique de Koekelberg de quelques semaines

Depuis deux semaines, des ouvriers procèdent à la dernière étape des travaux de rénovation des installations électriques sur le dôme de la Basilique de Koekelberg. Lors de cette dernière intervention, qui consistait notamment à installer des paratonnerres, ils ont découvert des oisillons faucons, dont la présence retardera de quelques jours la fin du chantier.

A seulement quelques jours de la fin du chantier de rénovation de la Basilique de Koekelberg, Beliris a dû stopper les travaux sur une partie du dôme. Les ouvriers sont tombés nez à nez avec une famille de quatre faucons pèlerins, dont deux oisillons qui n’ont pas encore terminé leur nidification. “Bruxelles Environnement nous a demandé de ne pas intervenir à côté du nid, car il s’agit d’une espèce protégée“, explique la porte-parole de Beliris. “Il nous faudra attendre quelques semaines, et nous pourrons reprendre quand les oisillons auront pris leur envol“.

Une première

C’est la toute première fois qu’un couple de faucons pèlerins s’établit sur la basilique, explique Didier Vangeluwe, ornithologue à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Et ils ont pondu deux jeunes faucons. “On les observait depuis le printemps 2014, c’est exceptionnel car c’est la première fois qu’on retrouve un jeune faucon de la cathédrale des Saints Michel et Gudule qui niche, et s’établit ailleurs“. En effet, la famille de faucons est connue. La mère est née à la cathédrale des Saints Michel et Gudule. La population de faucons pèlerins est surveillée de près, car ils avaient totalement disparu de Belgique entre la fin des années 60 et les années 90.

6 semaines de nidification

Le cycle de nidification des jeunes faucons n’est pas très long. De l’éclosion à l’envol, il ne leur faut pas plus de six semaines. “Ici, les faucons ont déjà 4 semaines. Ils commenceront à prendre leur envol dans deux semaines, mais il faudra ensuite deux autres semaines pour leur apprentissage, pour qu’ils comprennent les courants aériens et apprennent à chasser“.

Les ouvriers de Beliris devraient donc reprendre leur travail au niveau du nid d’ici quatre semaines, au courant du mois de juin.

► Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Mathias Dukaju

► Lire aussi : “Des bébés faucons trouvés sur le haut de la Basilique de Koekelberg”