Plus de 500 personnes assistent à une messe en bruxellois à Jette

La messe de l’Épiphanie a été célébrée dimanche pour la quatorzième fois en dialecte bruxellois à l’église Saint-Pierre de Jette.

L’office, qui débutait à 10h00, a rencontré un vif succès puisque plus de 500 personnes y ont assisté alors que, selon le prêtre de l’église, la messe dominicale en attire en temps normal quelque 150 personnes. Fidèles et curieux étaient donc au rendez-vous pour cette messe qui est devenue une tradition chaque premier dimanche du mois de janvier.

La messe de l’Epiphanie, qui commémore la présentation de l’Enfant Jésus aux rois mages, était présidée par le prêtre jettois Dirk Vannetelbosch. Si la liturgie habituelle était respectée, la particularité de cette messe était d’être entièrement célébrée en dialecte bruxellois, tout en “zwanze” et expressions typiques. Les néophytes pouvaient heureusement s’aider du livret de messe pour suivre l’office et y débusquer quelques termes familiers.

Au cours de son sermon, Dirk Vannetelbosch a rappelé, avec une gouaille et un humour souvent ponctués par les rires des fidèles, de ne pas oublier les plus démunis. Le chef de corps de la police locale Bertrand Vols a pour sa part lu la deuxième lecture. La recette de la quête sera intégralement reversée à l’ASBL “L’Appel du Coeur”, qui pourra ainsi distribuer des sacs à dos de survie à des sans-abri bruxellois. Les sacs contiennent une couverture, des chaussettes, un tapis de sol, des sous-vêtements, un pull d’hiver et un manteau de pluie.

Belga