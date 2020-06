À partir de ce jeudi, l’UZ Brussel permet de rendre visite plus rapidement aux patients hospitalisés. Jusqu’à présent, les visiteurs devaient attendre sept jours après l’admission du patient avant de venir le voir. Désormais, ils seront acceptés dès le cinquième jour, indique l’UZ Brussel.

La Villa Samson, où les patients peuvent passer du temps avec leurs animaux de compagnie ou bénéficier d’un espace dédié à la zoothérapie, sera à nouveau accessible durant l’après-midi.

“Depuis le début de la pandémie, 462 patients confirmés Covid-19 ont été admis à l’UZ Brussel. 374 d’entre eux ont à présent quitté l’hôpital et 75 sont décédés”, rapporte l’hôpital. Treize patients atteints du Covid-19 sont actuellement pris en charge à l’UZ Brussel, dont quatre se trouvent en unité de soins intensifs.

Trois semaines après la reprise des consultations pour les soins non urgents, l’hôpital constate que cela se passe généralement très bien. Le nombre de patients qui se présentent aux urgences de l’UZ Brussel reste moins élevé qu’en période pré-coronavirus (environ 30% de contacts en moins). L’afflux de patients qui sont hospitalisés en lien avec le Covid-19 via les urgences a diminué les dernières semaines et oscille depuis début juin autour de deux hospitalisations par jour en moyenne.

À partir de jeudi, l’UZ Brussel assouplit par ailleurs les modalités de visite des patients adultes hospitalisés en autorisant les visites dès le cinquième jour suivant l’admission, au lieu du septième jour. “Le nombre de visiteurs autorisé ne changera pas”, annonce l’hôpital. “Un seul visiteur fixe par patient pour une durée maximale de 30 minutes entre 14h00 et 17h00, sur présentation d’une autorisation de visite nominative. Dans le cadre du suivi de contacts en cas d’une éventuelle contamination, l’identification des visiteurs est nécessaire.”

Dès jeudi, “les patients hospitalisés à l’UZ Brussel pourront à nouveau se rendre à la Villa Samson pendant la semaine en après-midi”, poursuit l’hôpital. “Pour des raisons de sécurité et afin de respecter la distance sanitaire, le nombre de patients et de bénévoles sera limité et la Villa Samson appliquera les mêmes mesures d’hygiène préventive que l’hôpital.”

Belga