Alain Destexhe affirme qu’il n’est pas exclu du MR d’Ixelles et se verrait bien “bourgmestre”

Le député bruxellois Alain Destexhe annonce dans un entretien à La Libre qu’il n’est pas exclu de la section locale du MR à Ixelles et qu’il estime pouvoir être sur la liste du parti libéral lors des prochaines élections communales en 2018.

Alors que la bourgmestre d’Ixelles Dominique Dufourny (MR) lui a proposé de plutôt se présenter à Forest lors des prochaines élections communales, le 14 octobre 2018, Alain Destexhe répond à son homologue libérale dans un entretien à La Libre dans lequel il affirme vouloir être sur la liste du MR à Ixelles en vue des prochaines échéances électorales.

Il explique notamment qu’il n’a pas été exclu de la section locale du MR à Ixelles, contrairement à ce qu’affirme Dominique Dufourny. “En décembre 2017, Dominique Dufourny a organisé une assemblée générale (AG) où elle a présenté la liste du MR pour les communales”, explique Alain Destexhe. “Elle a aussi annoncé que Gautier Calomne était le nouveau président de la section locale. Mais elle n’a pas respecté les statuts du MR pour cette AG car je n’avais pas été convoqué. J’ai donc intenté un recours et j’ai obtenu l’organisation d’une nouvelle assemblée en mars prochain”.

Alain Destexhe veut donc être sur la liste du MR à Ixelles. Avec même l’espoir d’être tête de liste : “Rien n’est exclu à ce stade. Et je me présenterai peut-être aussi à la présidence de la section. Il n’y a plus de MR à Ixelles. Il n’y a plus qu’un clan de cinq personnes autour de Dominique Dufourny. (…) Mon objectif est l’unité du MR d’Ixelles mais il faut l’ouvrir”, lance-t-il. Avant de tacler une nouvelle fois Dominique Dufourny : “Moi, je lui conseille de faire comme Boris Dilliès à Uccle : de démissionner de son mandat de députée bruxelloise et de se consacrer entièrement à sa commune“.

Gr.I. – Photo : BX1