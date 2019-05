Forest : deux personnes intoxiquées suite à un incendie dans un immeuble

Deux personnes ont été légèrement intoxiquées à la suite d’un incendie dans un immeuble à Forest dimanche soir, a indiqué lundi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Le feu a été rapidement éteint et n’a causé que peu de dégâts.

Les pompiers de Bruxelles ont été appelés, dimanche soir peu avant 19h00, pour un incendie dans un immeuble situé chaussée de Neerstalle à Forest. La présence de fumée était perceptible à l’avant et à l’arrière du bâtiment et il s’est avéré qu’il s’agissait d’un incendie sur une terrasse de l’un des appartements, où étaient entreposés de nombreux vieux meubles et autres objets.

Les deux habitants de l’appartement ont été évacués par les pompiers. Ils ont été légèrement intoxiqués par la fumée et ont reçu des soins sur place. Un voisin a également reçu de brefs soins par les services de secours. Personne n’a été transféré à l’hôpital. Les pompiers ont rapidement maîtrisé l’incendie. La circulation des trams a été interrompue pendant leur intervention.

Source : Belga / Image: Google Maps