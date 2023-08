Forest : une famille transportée à l’hôpital après un incendie

Ce mercredi matin, les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour un feu d’appartement à Forest, sur la rue des Alliés.

Vers 09 h 05, les pompiers sont intervenus pour un feu d’appartement situé au 3e étage d’une maison à Forest. Arrivés sur place, ils ont constaté un dégagement de fumée.

Les habitants étaient déjà dehors. “La famille (une maman et trois enfants) de l’appartement sinistré avait inhalé de la fumée et a été transférée à l’hôpital pour des examens et soins complémentaires“, indique Walter Derieuw, porte-parole du Siamu. “En évacuant, la mère a fermé la porte derrière elle et a, ainsi, empêché la propagation de la fumée dans les communs et retardé la progression éventuelle de l’incendie“, poursuit-il.

Pendant les opérations, un pompier a fait un malaise et a été évacué vers l’hôpital. Après avoir reçu les soins adéquats, il a repris son service.

Trois appartements sur les quatre de la maison sont inhabitables. L’électricité a été coupée pour tout le bâtiment.

L’origine de l’incendie est accidentelle.

E.V. – Photo : Siamu