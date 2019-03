Forest: des enfants dénudés filmés lors d’une classe de mer

La commune s’est portée partie civile le 14 février après avoir appris que des stagiaires ont filmé des enfants dénudés d’une école fondamentale, rapporte la DH. Une information confirmée à BX1 par la commune.

Les faits se sont déroulés, entre le 29 janvier et le 1er février dernier, durant une classe de mer à Bredene. Deux élèves de secondaire supérieur présents dans le cadre d’un stage d’éducateur ont filmé des enfants dans des moments inappropriés. Il est ainsi question de la sortie des douches. Dès que la commune a appris les faits le 13 février dernier, elle a porté plainte et pris l’initiative de contacter les parents au plus tôt. Une première réunion a eu lieu le 14 février pour informer les parents de l’ensemble des élèves partis à Bredene. Puis une deuxième, le lundi 18, avec toujours tous les parents, pour indiquer quels enfants étaient concernés.

La commune indique à BX1 qu’une cellule pédagogique a immédiatement été mise en place dans l’implantation scolaire en question. Il s’agit de l’implantation du Bempt de l’école communale Arc-En-Ciel. La commune a aussi désigné l’avocat Marc Uyttendaele pour suivre l’affaire pénale. Le voyage à Bredene concernait un groupe de 72 enfants de 3e maternelle, 1e primaire et 2e primaire.

Non-lieu dans l’affaire de l’école des sept Bonniers

Ces faits sortent dans la presse la même semaine que l’information sur le non-lieu dans le dossier de mœurs concernant l’école des sept Bonniers. “Un an après avoir éclaté, l’affaire concernant des soupçons d’abus sexuels sur une fillette lors d’un voyage scolaire trouve son épilogue. Dans une lettre aux parents d’élèves, la commune de Forest indique qu’un non-lieu a été prononcé en décembre 2018 par la Chambre du conseil, les faits n’ayant pu être objectivés lors de l’enquête. Les dommages collatéraux se font toutefois encore ressentir à l’école des Sept Bonniers qui demeure sans direction”, rapportait ce jeudi La Capitale.

J. Th.