Le professeur bruxellois Jacques Rifflet est décédé à l’âge de 91 ans

Le professeur Jacques Rifflet est décédé ce dimanche à Evere à l’âge de 91 ans. Professeur honoraire de droit, de politique internationale et d’étude comparée des religions dans plusieurs universités et hautes écoles belges, il était aussi expert en Proche et Moyen-Orient. Il a également écrit plusieurs livres sur les religions.

“La nuit passée, Jacques Rifflet a largué les amarres et, fidèle à ses convictions philosophiques, s’en est allé en navigation solitaire vers le grand large et les rivages où il espérait depuis toujours trouver le seul généreux de l’humain ainsi que sa part sublime. Il avançait que « L’homme n’est pas une algue. Lui seul peut se hisser hors de la vague, et contempler l’océan. L’humain doit apprendre à nager “, annonce son épouse, Martine Rifflet.

Ses funérailles auront lieu dans l’intimité.

YdK – Photo : BX1