Evere : Ridouane Chahid devient officiellement bourgmestre faisant fonction

Il conserve également son rôle de chef de groupe au Parlement bruxellois.

Député et chef de groupe PS au parlement bruxellois, Ridouane Chahid devient le nouveau bourgmestre faisant fonction de la commune d’Evere. Il occupait déjà le poste d’échevin dans la commune aux côtés de Rudi Vervoort. “C’était la volonté de Rudi Vervoort, bourgmestre en titre, d’attendre l’échéance régionale, et puis nous avons convenu d’attendre la fin de l’élaboration du budget pour faire la passation”, nous avait-il indiqué en novembre dernier.

“J’espère bien que Rudi Vervoort sera tête de liste en 2024. Que les choses soient claires: il y a un seul bourgmestre en titre à Evere, c’est Rudi Vervoort”, avait-il alors souligné. Ridouane Chahid garde par ailleurs son poste de parlementaire à la région bruxelloise. Un cumul des fonctions “pour respecter le soutien des électeurs”. Mais il s’était engagé sur notre antenne à faire un choix en 2024 entre la fonction locale et la fonction régionale, “que le décumul soit réglementaire ou non”.

GO ! Nous continuerons de construire, ensemble, l’avenir d’Evere ! Encore merci à celles et ceux qui ont rendu ça possible ! Merci à @rudivervoort pour sa confiance ! #1783 #BgmFF #EvereBouge pic.twitter.com/ehLwRaecrA

— Ridouane Chahid (@RidouaneChahid) January 27, 2020