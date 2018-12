La période de fêtes rime avec sorties. Et les sorties peuvent parfois être arrosées. Alors pour rentrer chez soir en toute sécurité, on peut compter sur Bob, les transports en commun, les taxis et, depuis quelques années, sur les Responsible Young Drivers (RYD).

Ce samedi, des tests étaient organisés pour sélectionner les chauffeurs.

► Reportage d’Alice Vandenbroucke et Paolo Coen