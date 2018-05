Etterbeek : assassinat rue des Platanes, un suspect relâché, l’autre inculpé

Une femme de 21 ans avait été retrouvée morte dans une habitation de la rue des Platanes, à Etterbeek, ce mercredi.



L’enquête avait mené à l’interpellation de deux suspects, E.M., un homme né en 1994, et P.R., un homme né en 1999. Le plus jeune a été relâché, l’autre est inculpé du chef d’assassinat et a placé ce dernier sous mandat d’arrêt.

Selon les premiers éléments de l’enquête la victime serait décédée suite à plusieurs coups de couteaux , E.M. ne conteste pas son implication dans les faits qui s’inscriraient dans un contexte de relations sexuelles tarifées.

Le corps sans vie de B., 21 ans, a été retrouvé dans une habitation de la rue des Platanes à Etterbeek, ce mercredi vers 20h35.

Photo : Google Street View