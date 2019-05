Tour de France : les légendes cyclistes à l’honneur à Autoworld

Les belles carrosseries d’Autoworld accorderont une place aux légendes du cyclisme et à leur histoire du 20 juin au 25 août au travers de l’exposition “Cycling Legends”.

Les cent ans d’existence du maillot jaune et le parcours d’Eddy Merckx constitueront deux des fils rouges de cet événement organisé au Cinquantenaire alors que le Tour de France s’élance depuis la capitale belge cette année.

L’amateur de la petite reine pourra explorer 200 ans d’histoire des plus grands champions. Les champions belges entre 1919 et 2019 seront aussi à l’honneur dont l’inévitable Eddy Merckx. Le quintuple vainqueur du Tour de France détient encore le record du plus grand nombre de jours passés avec le maillot jaune sur ses épaules : 96 au total. 2019 marque en outre le 50e anniversaire de la première victoire du Cannibale sur la Grande Boucle.

Plus de 800 pièces seront exposées comme les vélos de champions, leurs maillots, leurs trophées, des affiches anciennes et de nombreux documents historiques.

