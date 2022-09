Tarif social, transparence, régulation… : la CREG dévoile ses recommandations face à la crise énergétique

La Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz ( CREG ) a présenté mardi à la Chambre une série de recommandations à la veille d’une réunion du gouvernement fédéral qui abordera une nouvelle fois les mesures à prendre pour aider ménages et entreprises à faire face à la crise énergétique.

Le directeur général de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz (CREG) Laurent Jacquet a été interrogé par Fabrice Grosfilley dans + d’Actu sur ces recommandations préconisées par la CREG. Devant les députés, il a notamment expliqué que les factures d’énergie d’un ménage belge, dans un cas extrême de renégociation de contrat en septembre, pourraient atteindre plus de 9 000 euros dans les douze prochains mois. “Il faut être prudent avec les chiffres vu que les prix du marché sont très fluctuants. Mais si on prend le pic qu’on a connu le 26 août et si on extrapole sur les 12 prochains mois, on atteindra un tel montant”, explique-t-il. “Si on prend en compte les prix du marché au 9 septembre, les factures seraient de 6 000 euros par an”. Il demande donc avant tout aux ménages de bien comparer les contrats.

Le gendarme du secteur propose ainsi de prolonger l’octroi du tarif social ainsi que les réductions de TVA actuellement en place. Il préconise également une meilleure protection des ménages avec une extension du tarif social ou une “formule intermédiaire” pour aider les familles juste au-dessus du niveau du tarif social actuel. “Juste au-delà des conditions du tarif social, les factures restent très élevées et les revenus ne suivent plus malgré, pour certains, deux salaires dans le ménage”, explique Laurent Jacquet. “De nombreuses personnes sont fortement exposées à la crise sans que leur pouvoir d’achat s’améliore avec l’indexation”.

La CREG propose également une meilleure réglementation du secteur avec plus de transparence dans les offres des fournisseurs, une simplification des contrats à prix variable et la mise en place de plus de contrats à prix fixe pour plus de sécurité pour les consommateurs. Pour que les fournisseurs d’énergie suive cette dernière proposition, la CREG propose une indemnité de rupture de la part du consommateur en cas de rupture du contrat : “Cette indemnité a existé jusqu’en 2012. On ne ferait donc que revenir sur cette situation de manière temporaire”, ajoute Laurent Jacquet.

Enfin, la commission de régulation recommande d’analyser si la contribution de répartition imposée au secteur nucléaire peut être revue à la hausse et s’il est possible de revoir la redevance annuelle de 20 millions d’euros due pour les réacteurs de Doel 1 et 2.

■ Interview de Laurent Jacquet, directeur général de la CREG, par Fabrice Grosfilley dans + d’Actu.