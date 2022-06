Accueil de réfugiés ukrainiens à domicile : Pierre Verbeeren précise la convention prévue par la Région bruxelloise

Le gouvernement a précisé les conditions d’hébergement chez les citoyens bruxellois. Pierre Verbeeren, coordinateur de l’accueil des réfugiés ukrainiens pour le gouvernement bruxellois, explique les détails de cette convention dans +d’Actu.

Tous les hébergeurs, qu’ils passent par le site du CIRB ou non, devront signer une convention d’hébergement temporaire avec l’hébergé. “L’idée de la convention est que l’hébergeur soit sécurisé dans sa relation. Progressivement, il y a lieu de prendre le relais des hébergeurs avec de nouveaux hébergeurs. On cherche à expliquer aux bruxellois que le cadre dans lequel ils accueilleraient est un cadre sécurisant. Avec une indemnité et une convention qui précise que ce n’est pas un loyer, ce n’est pas un bail et que l’hébergeur peut y mettre un terme qui peut être de courte durée” précise Pierre Verbeeren.

Une charte de cohabitation sera également mise à la disposition des hébergeurs et des hébergés (en ukrainien) pour accompagner la vie en commun dans le logement partagé, afin de favoriser la communication dès le début de la cohabitation et de définir ensemble ce qui est important pour chacun via des règles de cohabitation. “Il ne s’agit pas de pouvoir ne pas discuter des conditions de vie au quotidien. Quand on est chez les gens, il faut un cadre. Toutes les relations sociales sont importantes sinon on laisse les hébergeurs dans un face à face avec une adversité qu’ils ne connaissent pas, c’est une autre culture. C’est normal que toutes les relations humaines soient balisées et soutenues par les pouvoirs publics.” Un modèle de convention est mis à disposition de chaque hébergeur via le site helpukraine.brussels. Si l’hébergeur se pose des questions, il pourra appeler le numéro vert 0800/40.400 les mardis et jeudis matin.

L’hébergement sera limité dans le temps (au libre choix, mais la Région propose trois mois renouvelables). L’hébergé paiera une indemnité d’hébergement (150 euros par mois et par adulte, 50 euros pour les mineurs). Cette indemnité ne couvrira que les charges. “La Région veut expliquer à la population bruxelloise que les Ukrainiens bénéficiant de revenus (des centaines travaillent sur le marché de l’emploi bruxellois ou par le revenu du CPAS), il est normal qu’ils contribuent. À partir du moment où l’on bénéficie de la solidarité de l’accueil, on contribue aux frais du ménage” ajoute Pierre Verbeeren. “Si les personnes se retrouvent sur un lieu meublé, alors il y a des aménagements proposés, ce sont les hébergements collectifs.”

Si l’hébergeur propose d’autres services (repas, etc.), l’hébergé y contribuera dûment. Le CPAS pourra, à la demande de l’hébergé, verser cette indemnité directement sur le compte de l’hébergeur.

■ Anaïs Corbin / Une interview de Fabrice Grosfilley