Formation bruxelloise: Avec la N-VA, “c’est comme si vous engagiez un hacker professionnel pour gérer votre parc informatique”

Ce vendredi dans Bonjour Bruxelles, le député fédéral DéFi François De Smet a fait part de son inquiétude concernant une éventuelle participation de la N-VA à la majorité bruxelloise. “La N-VA ne veut pas que Bruxelles fonctionne. C’est comme si vous engagiez un hacker professionnel pour gérer votre parc informatique. Il va dire oui mais est-ce que c’est une bonne idée pour autant?“.

L’unique député fédéral DéFi et candidat bourgmestre à Woluwé-Saint-Pierre n’a pas non plus mâché ses mots concernant la formation du gouvernement fédéral. “Je ne discute pas le fait que les gagnants des élections soient en train d’essayer de gouverner. En revanche, dans les faits, le MR et Les Engagés ont déjà cédé le poste de premier ministre à M. De Wever. Je pense qu’il y a une illusion formidable sur la N-VA qui a rentré les griffes.”

Il exprime son inquiétude face à une N-VA qui a appris de sa précédente expérience suédoise : “La N-VA a appris de 2014 mais elle n’a pas changé d’objectif, à savoir, démanteler et affaiblir l’Etat fédéral. Ils vont faire comme en 2014 et démanteler des services en faisant passer ça pour de la rationalisation et des économies.”

La N-VA n’est pas la seule critiquée par le politique, ses partenaires de négociation sontégalement pointés du doigt. “Quand j’entends M. Bouchez et M. Prévot, j’ai l’impression qu’ils (les nationalistes, NDLR) ont affaire à des francophones qui ont déjà avalé le discours. La N-VA n’a besoin que d’idiots utiles pour réaliser son programme d’affaiblissement du fédéral et elle les a malheureusement trouvés dans les personnes de M. Prévot et M. Bouchez.”.

■ Une interview de Fabrice Grosfilley dans Bonjour Bruxelles

► Lire aussi | La N-VA veut plus de compétences et plus de financement pour Bruxelles