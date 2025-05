Hockey : Gantoise et Léopold assurés des play-offs, le Braxgata et le Watducks en attente

Si les leaders de La Gantoise et du Léopold sont assurés de disputer les play-offs, jeudi, au terme de la 20e journée de la Carlsberg 0.0 Hockey League, le Braxgata et le Waterloo Ducks, respectivement 3e et 4e au classement devront encore collecter quelques points pour valider eux aussi leur ticket pour les demi-finales du championnat de Division Honneur.

Le Waterloo Ducks a sauvé les meubles en partageant 3-3 avec les Gantois, encore tout auréolés de leur récent titre de champions d’Europe. Alexander Hendrickx a été l’auteur des 3 buts gantois sur pc. Le Braxgata n’a de son côté connu aucun problème face à la lanterne rouge de Namur (6-0).

Derrière Gand (48 points) et le Léopold (43), qui a battu 2-1 son voisin du Racing, le Brax totalise désormais 39 unités et le Watducks 38. Boomois et Brabançons ont toutes les cartes en mains pour rejoindre le dernier carré. Seuls le Dragons (34), vainqueur 5-4 de l’Herakles, et l’Orée (33), dont le match contre le Beerschot a été arrêté en raison d’une panne d’arrosage alors que le score était de 1-1 à la mi-temps, peuvent encore mathématiquement espérer déloger les 3e et 4e.

Dans la seconde partie du classement, Uccle Sport est désormais sûr d’éviter les barrages en ayant dominé 5-2 le Daring. Derrière l’Herakles, 6e (31 points), les Ucclois sont revenus à hauteur du Racing (24 points) et devancent le Beerschot (17 points, un match de moins), le Daring (7) et Namur (1).

Belga