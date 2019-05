Région bruxelloise : Onkelinx et Vervoort entendront Ecolo et le MR ce mercredi

La présidente de la Fédération bruxelloise du PS, Laurette Onkelinx, et le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, entameront mercredi, au siège du gouvernement régional, les consultations pour la constitution d’une majorité gouvernementale dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Selon les deux chefs de file socialistes, les premiers jours seront consacrés à un dialogue approfondi avec les groupes politiques francophones représentés au parlement bruxellois. Seront ainsi reçus, mercredi, la co-présidente d’Ecolo, Zakia Khattabi, à 11h00, et le président de la régionale bruxelloise du MR, Didier Reynders, à 15H. Leurs autres interlocuteurs seront reçus à partir de la semaine prochaine.

Le lundi 3 juin, à 15h00, ce sera ainsi au tour du président de DéFI, Olivier Maingain. Le lendemain, mardi prochain, à 10h, Laurette Onkelinx et Rudi Vervoort entendront Dirk De Block, pour le PTB. L’après-midi, à 15 heures, c’est la tête de liste du cdH pour la Région bruxelloise, Céline Fremault, qui sera attendue au BIP, siège du gouvernement bruxellois, où l’ensemble de ces entretiens seront organisés.

Le premier tour des consultations se terminera par un dialogue avec des partenaires extérieurs et notamment avec les partenaires sociaux bruxellois les jeudi 6 et vendredi 7 juin.

Parallèlement à ces consultations, un échange d’information continu est aussi prévu avec Elke Van den Brandt qui mène, pour Groen, les négociations avec les groupes politiques néerlandophones représentés au parlement bruxellois. Celle-ci a déjà reçu Pascal Smet (sp.a-One.brussels) et Guy Vanhengel (Open VLD) ce mardi.

Avec Belga – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq