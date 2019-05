Élections 2019 : voici les élus bruxellois à la Chambre

Après plus de 96% des bureaux de vote dépouillés, les futurs élus à la Chambre pour la législature 2019-2024 sont désormais connus.

En Région bruxelloise, c’est donc la liste Ecolo-Groen qui s’offre le plus grand nombre d’élus, avec quatre sièges au parlement fédéral. La co-présidente d’Ecolo Zakia Khattabi est ainsi élue avec plus de 24.000 voix de préférence. Le député sortant Gilles Vanden Burre conserve pour sa part son siège. Il sera accompagné de Tinne Van der Straeten et de Séverine de Laveleye.

Le MR perd un élu dans la capitale mais conserve trois sièges. Il seront dévolus au président de la régionale bruxelloise et ex-vice-Premier ministre Didier Reynders (plus de 26.000 voix de préférence), à l’ancienne ministre du Budget Sophie Wilmès et à l’ancien présentateur du JT de RTL-TVi, Michel De Maegd.

Le PS perd également un siège bruxellois. Le groupe socialiste garde tout de même trois élus, qui reviennent au chef du groupe PS à la Chambre Ahmed Laaouej (plus de 25.000 voix de préférence), à l’ex-députée bruxelloise Caroline Désir et au bourgmestre de Saint-Josse et député sortant Emir Kir.

DéFI conserve deux sièges et les laisse à François De Smet et Sophie Rohonyi. Le PTB-PVDA obtient également deux sièges bruxellois à la Chambre, pour sa tête de liste Maria Vindevoghel (plus de 11.800 voix de préférence) et son second Nabil Boukili (plus de 10.800 voix).

Au cdH, seul Georges Dallemagne a obtenu un siège avec plus de 7.000 voix de préférence.