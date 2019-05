Élections 2019 : découvrez le mode d’emploi pour bien voter, le 26 mai prochain

Le 26 mai 2019, les citoyens bruxellois seront invités à se présenter devant leur bureau de vote habituel afin d’élire leurs représentants devant trois parlements : le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale, la Chambre des représentants et le Parlement européen. Mais qui peut voter ? Et comment ? Mode d’emploi.

Élections régionales

► Qui peut voter ?

Tous les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et inscrits dans les registres des communes bruxelloises avant le 1er mars 2019 peuvent voter pour les élections régionales à Bruxelles. Les Bruxellois qui n’ont pas la nationalité belge ne peuvent donc pas voter pour ce scrutin, même si une récente proposition est passée en commission du Parlement bruxellois et pourraient permettre aux citoyens étrangers de voter pour ces élections régionales en 2024.

Le vote est pour rappel obligatoire et secret. En cas d’indisponibilité le jour du vote, les citoyens belges sont invités à voter par procuration (cliquez ici pour découvrir comment faire et télécharger les documents nécessaires) ou à transmettre ses motifs d’absence au juge de paix de votre canton. Ce dernier décidera alors su vos raisons sont justifiées.

► Comment voter ?

Dans les 19 communes bruxelloises, le vote est électronique. Découvrez dans la vidéo ci-dessous comment voter sur votre écran lorsque vous serez dans le bureau de vote de votre quartier.

Toutefois, en Région bruxelloise, quelques subtilités subsistent. L’électeur devra notamment choisir la langue de la procédure de vote (néerlandais ou français) puis confirmer son choix de langue. Pour la première fois, les électeurs bruxellois verront apparaître sur leur écran une liste de tous les partis – tant francophones que néerlandophones. L’électeur devra ensuite faire un choix entre le collège francophone et le collège néerlandophone.

► Quelles listes ?

► Combien de députés élus ?

Le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale est composé de 89 députés élus pour une législature de cinq ans. Ils sont élus au scrutin universel et proportionnel. 72 députés sont francophones et affiliés à la Commission communautaire francophone (COCOF) et les 17 autres députés sont néerlandophones et affiliés à la Commission communautaire flamande (VGC).

► Et les votes blancs ?

La législation belge est claire : les votes blancs et les votes nuls sont comptabilisés mais ceux-ci ne sont pas tenus compte lors de la répartition des sièges. Ils sont juste ignorés.

Élections fédérales

► Qui peut voter ?

Tous les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et inscrits dans les registres d’une commune belge avant le 1er mars 2019 peuvent voter pour les élections fédérales. Les citoyens belges âgés de 18 ans et plus, résidant à l’étranger et qui se sont inscrits dans les registres tenus par les ambassades et consulats belges avant le 1er mars 2019 peuvent également voter.

Le vote est pour rappel obligatoire et secret. En cas d’indisponibilité le jour du vote, les citoyens belges sont invités à voter par procuration (cliquez ici pour découvrir comment faire et télécharger les documents nécessaires) ou à transmettre ses motifs d’absence au juge de paix de votre canton. Ce dernier décidera alors su vos raisons sont justifiées.

► Comment voter ?

Dans les 19 communes bruxelloises, le vote est électronique. Regardez la vidéo située plus haut dans cet article pour savoir comment voter sur votre écran lorsque vous serez dans le bureau de vote de votre quartier.

Toutefois, dans le canton électoral de Rhode-Saint-Genèse, il y aura une subtilité supplémentaire : l’électeur devra choisir préalablement entre les listes de la circonscription de Bruxelles-Capitale et les listes de la circonscription du Brabant flamand.

► Quelles listes ?

► Combien de députés élus ?

La Chambre des représentants se compose de 150 députés élus pour une législature de cinq ans. Ils sont élus au scrutin universel et proportionnel. 63 sièges sont réservés aux députés francophones et 87 sièges sont réservés aux députés néerlandophones. Aucun groupe linguistique germanophone n’existe et les représentants des circonscriptions germanophones sont rattachés au groupe francophone. 15 députés sont élus depuis l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

► Et les votes blancs ?

La législation belge est claire : les votes blancs et les votes nuls sont comptabilisés mais ceux-ci ne sont pas tenus compte lors de la répartition des sièges. Ils sont juste ignorés.

Élections européennes

► Qui peut voter ?

Tous les citoyens belges âgés de 18 ans et plus et inscrits dans les registres d’une commune belge avant le 1er mars 2019 peuvent voter pour les élections européennes. Les citoyens belges âgés de 18 ans et plus, résidant à l’étranger et qui se sont inscrits dans les registres tenus par les ambassades et consulats belges avant le 1er mars 2019 peuvent également voter. Tout comme les citoyens européens résidant en Belgique et qui se sont inscrits dans les registres d’une commune belge avant le 1er mars 2019.

Le vote est pour rappel obligatoire et secret. En cas d’indisponibilité le jour du vote, les citoyens belges sont invités à voter par procuration (cliquez ici pour découvrir comment faire et télécharger les documents nécessaires) ou à transmettre ses motifs d’absence au juge de paix de votre canton. Ce dernier décidera alors su vos raisons sont justifiées.

► Comment voter ?

Dans les 19 communes bruxelloises, le vote est électronique. Regardez la vidéo située plus haut dans cet article pour savoir comment voter sur votre écran lorsque vous serez dans le bureau de vote de votre quartier.

Pour la première fois, les électeurs bruxellois verront apparaître sur leur écran une liste de tous les partis – tant francophones que néerlandophones. L’électeur devra ensuite faire un choix entre le collège francophone et le collège néerlandophone.

► Quelles listes ?

► Combien de députés élus ?

Le Parlement européen se compose de 751 députés européens élus dans 28 États européens (ou 27 en cas de Brexit) par plus de 380 millions d’électeurs, pour une législature de cinq ans. Ils sont élus au scrutin universel direct. En Belgique, les électeurs sont représentés par 21 députés, dont 12 sont néerlandophones, 8 sont francophones, et un est germanophone.

► Et les votes blancs ?

La législation belge est claire : les votes blancs et les votes nuls sont comptabilisés mais ceux-ci ne sont pas tenus compte lors de la répartition des sièges. Ils sont juste ignorés.

