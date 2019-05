Directs, résultats… : BX1 dévoile son dispositif pour les élections du 26 mai 2019

BX1 sera à nouveau aux quatre coins de la Région de Bruxelles-Capitale pour vous proposer en temps réel les résultats, analyses et décryptages autour des élections régionales, fédérales et européennes du 26 mai.

Sur votre site internet, la rédaction sera au poste dès 8h00 pour vous proposer toutes les dernières informations sur les bureaux de vote et sur les premières estimations, avant de vous dévoiler en temps réel l’ensemble des résultats des élections régionales, fédérales et européennes. Vous pourrez également y découvrir au cours de la soirée les principales réactions des candidats et les premières infos sur les futures coalitions possibles en Région bruxelloise et à la Chambre.

En télévision, BX1 vous proposera dès 16h00 un flash spécial avec les premiers sondages à la sortie des urnes avec notre consultante, la politologue Emilie Van Haute (Cevipol – ULB). Toutes les équipes vous proposeront ensuite une soirée électorale exceptionnelle dès 17h00, en direct des studios de BX1. Les journalistes de la rédaction seront également aux quatre coins de Bruxelles, auprès des bureaux des partis et dans les parlements pour vous délivrer les dernières informations et les premiers résultats de ce triple scrutin électoral.

Cette soirée, qui sera en direct jusque minuit, sera également à suivre en intégralité en streaming sur notre site et de 17h00 à 18h15 et de 23h00 à 00h00 sur notre page Facebook.

Et la couverture électorale de BX1 ne s’arrêtera pas là ! Toujours en télévision, votre média bruxellois vous proposera ce lundi de 12h30 à 13h00 et de 18h00 à 19h00 deux éditions spéciales du JT avec analyses, interviews et autres informations sur les suites de ce triple scrutin électoral. Et bien entendu, vous pourrez découvrir l’ensemble de ces informations sur votre site web BX1.be ainsi que sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram).

